Kto ma odśnieżyć warszawskie "Wembley"? Cyryl Skiba 10.02.2023 12:44 Problem z odśnieżaniem boiska Klubu Sportowego Drukarz na Pradze Południe. Jego szefostwo i działacze uważają, że powinna się tym zająć dzielnica. Tymczasem Praga Południe nie przeprowadziła przetargu na taką usługę.

Mołdawia przygotowuje się na atak Rosji. Władze udostępniły mapę schronów (autor: RDC)

Chodzi o użycie odśnieżarki, odpowiedniej do specyficznej nawierzchni - mówi Tomasz Sokołowski. Autor "Magazynu Sportowego RDC", w przeszłości pracownik klubu, a dzisiaj rodzic, trenującego tam zawodnika uważa, że władzom dzielnicy zabrakło wyobraźni.

- Boisko przeszło gruntowną renowację w wakacje i żeby była ciągłość, czyli gwarancja tego boiska, to musi wjechać specjalistyczny sprzęt, ale wszystko jest we władaniu dzielnicy. I to dzielnica za to odpowiada, żeby boisko nadawało się do eksploatacji - wyjaśnia.

Rzecznik urzędu dzielnicy Andrzej Opala dziwi się postawie władz klubu, bo zawsze udawało się porozumieć w podobnych sytuacjach.

- Z prezesem mieliśmy właściwie „umowę dżentelmeńską” i to jest nasz błąd. Postaramy się to naprawić. Skoro oni głównie przebywają na tym boisku, to oni będą o nie dbali. Wykonawca tej sztucznej nawierzchni w instrukcji gwarancji, którą nam zostawił, generalnie nie pozwala odśnieżać tego boiska - mówi.





Gwarancja od wykonawcy mówi też, że w ogóle nie wolno korzystać z boiska przy temperaturach ujemnych, ponieważ nawierzchnia się... łamie.

I faktycznie, piłkarze Drukarza nie grali, więc odśnieżanie się nie opłacało.

- Można to zrobić za pomocą wysoce wyspecjalizowanych maszyn. My nawet rozważaliśmy zakup takiej maszyny, ale doszliśmy do wniosku, że wykorzystywanie jej raz w roku, ponoszenie kosztów utrzymania, przetrzymywania, obsługi, jak i pracownika... Mieliśmy taką umowę z poprzednimi władzami, że jeżeli będą rzeczywiście warunki niesprzyjające, to zamykamy to boisko - tłumaczy Opala.





Od przyszłego tygodnia nawet 10 stopni na plusie. Władze dzielnicy chcą usiąść do stołu z klubem, by porozmawiać o problemie.

Kamionkowskie "Wembley" dzielnica zmodernizowała niedawno za 1,3 mln złotych.

Czytaj też: Brakuje policjantów w powiatach pod Warszawą. Część komisariatów zamknięta w nocy

Brakuje policjantów w powiatach pod Warszawą. Część komisariatów zamknięta w nocy

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/brakuje-policjantow-w-powiatach-pod-warszawa-czesc-komisariatow-zamknieta-w-nocy_KkCsbC94Aej1hXlfe5T9