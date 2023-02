Kolorowy hotel na pl. Zawiszy zostanie przemalowany na biało RDC 02.02.2023 15:16 Pomalowany w pstrokate barwy hotel Sobieski na placu Zawiszy zostanie przemalowany. Zyska jednokolorową, jasną elewację. W internecie rozgorzała dyskusja czy to na pewno dobry pomysł. Wizualizację po przemalowaniu hotelu pokazało stowarzyszenie Ochocianie.

Hotel Sobieski będzie biały? (autor: Ochocianie Sąsiedzi)

Budynek hotelu Sobieski na placu Zawiszy w Warszawie wyróżnia się kolorową elewacją. Fasada została zaprojektowana w 1992 roku przez Włocha prof. Hansa Piccotiniego z ASP w Klagenfurcie. Od początku, gdy tylko pojawił się na placu Zawiszy, wzbudzał kontrowersje zarówno w zakresie samej bryły budynku, jak i właśnie kolorystyki.

Okazuje się, że kontrowersyjny, kolorowy hotel ma zostać przemalowany. Wizualizacje jak ma wyglądać budynek udostępniło w Internecie stowarzyszenie Ochocianie.

„Teraz każdy sam może ocenić, czy na zmianach budynek i jego otoczenie zyskają, czy stracą. Prezentujemy wizualizacje, opracowane na zamówienie właściciela przez pracownię C13 Architektura Stosowana z Łodzi. Według naszej wiedzy powstały one już kilka lat temu. Natomiast oficjalnie zostały dołączone do urzędowego zgłoszenia planowanych prac w lipcu 2022 roku” – napisało stowarzyszenie.

Na zamieszczonych wizualizacjach elewacja budynku hotelu jest jednolicie biała. Zmieni się tez wygląd wejścia do budynku, nad którym pojawi się m.in. szklany daszek.

Konserwator o „białym Sobieskim”

Nowy wygląd nie podoba się stołecznemu konserwatorowi zabytków Michałowi Krasuckiemu. „Nie! Tak pomalowany Sobieski jest niczym. Kolejnym z setek polskich narożników przy placach, nie mającym nic wspólnego z ikoną (czy tego chcemy, czy nie) polskiego postmodernizmu i okresu transformacji. Wtedy możecie go już równie dobrze zburzyć” – napisał Krasucki.

„Chciałbym, żebyśmy w ocenie przeszłej już architektury nie kierowali się naszymi gustami, upodobaniami (podoba się, lubię, nie lubię), ale przykładali do niej kryteria właściwe krytyce architektonicznej. Każdą architekturę oceniamy też podług jej czasów. A w przypadku symboli także roli jaką historycznie odegrała. W tym wypadku chyba trudno mieć wątpliwości, że Sobieski był warszawskim (a może i polskim) kamieniem milowym. Jako symbol był bohaterem filmów, artykułów, anegdot, żartów, konkursów piękności, albo brzydoty. Tym bardziej że budził emocje. Nawet dzisiejsza dyskusja wokół niego tego dowodzi” – dodał.

Pod wpisem rozgorzała dyskusja przeciwników i popierających zmianę elewacji hotelu. „Ten hotel kłuł kiczem od początku swego powstania. Żaden z tego zabytek. Do przemalowania” – pisze internauta. „Wygląda jakby wreszcie ktoś tu posprzątał. Lepiej po 30 latach niż wcale” – dodaje inny. „Dużo lepsza kolorystyka od obecnej. Choć obecna nisko zawiesiła poprzeczkę” – pisze kolejny.

„Zmiana na znacznie gorsze”

Pojawił się też komentarz Justyny Glusman byłej koordynatorki ds. zieleni w ratuszu. „Obecny straszy od lat, więc ja byłabym za zmianą, szczególnie, że miejmy nadzieję, zmieni się i Grójecka… Ale czy będzie lepiej to zależy nie tylko od projektu, ale też od jakości materiałów, z których zostanie wykonany i tego warto aby dopilnował inwestor” – napisała.

Są też głosy za tym, żeby zachować obecną kolorystykę. „Kolorowy hotel Sobieski to radosna tęcza na tle szaroburej okolicy, która rozświetla trochę ciężką porę zimową. Nie mówiąc już o tym, że to pomnik odwagi polskich postmodernistycznych architektów. Zmiana na znacznie gorsze” – komentuje internauta.

„Pamiętam radość, gdy w szarej Warszawie pojawił się tak kolorowy budynek (znacznie ciekawszy z zewnątrz, nudny w środku). Dzisiaj może razić swoją dosłownością ale zgadzam się, że pomalowanie go na biało da efekt nijakości. Cóż to Symbol epoki – pisze kolejny. Podobne zdanie ma internautka, która pisze „pamiętam jako dziecko, jak powstał”. – Ale lata jego obecności w przestrzeni sprawiły, że się zakorzenił. Jest symbolem, jak PKiN. Moim zdaniem parter wymaga przyjemniejszej przestrzeni na dole. Tu jest bardzo zamknięty, ale kolory to wspomnienie dzieciństwa” – napisała.

Stołeczny konserwator zabytków rekomendował, wskazując (wraz z zespołem ekspertów) Sobieskiego jako kandydata na nową listę Dóbr Kultury Współczesnej. Budynki, które się na niej znajdą, będą wskazane w nowym studium zagospodarowania miasta do ochrony poprzez plany miejscowe.

