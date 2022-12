Jana Kazimierza na Woli zostanie wyremontowana. „W końcu będzie bezpiecznie” Mariusz Niedźwiecki 16.12.2022 13:06 Znalazły się pieniądze na remont ulicy Jana Kazimierz na Woli. Środki przyznali radni Warszawy na ostatniej sesji. Chodzi o 35 mln zł, co pozwoli po nowym roku na rozpoczęcie przygotowań do inwestycji.

Jana Kazimierza do remontu (autor: T. Keller/UD Wola)

– Przyjęliśmy poprawki do budżetu, które gwarantują to, że ulica Jana Kazimierza w całości, zgodnie z ustaleniami i konsultacjami z mieszkańcami, będzie wyremontowana. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji na terenie miasta – mówi Radiu dla Ciebie radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Sybilski.

Z kolei radna KO Renata Niewitecka mówi, że to inwestycja, o którą długo zabiegali mieszkańcy i władze dzielnicy. – Powstaną nowe drzewa, zostanie uspokojony ruch, będzie czystsze powietrze, zostaną wyznaczone miejsca do parkowania dla mieszkańców i w końcu będzie bezpiecznie i przyjaźnie. Gratuluję wszystkim, którzy starali się o tę inwestycję – dodaje.

Dawniej Odolany były rejonem przemysłowym, dziś powstało tam wiele nowych osiedli. Remont ulicy ma potrwać do 2025 roku. Główna część środków – 25 mln zł – ma być wydana w 2024 roku.

