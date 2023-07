Coraz bliżej nowej szkoły na Białołęce. Na budowie przy Świderskiej zawisła tradycyjna wiecha Adam Abramiuk 28.07.2023 12:48 Tradycyjna wiecha zawisła na budowie nowej szkoły na Białołęce. To oznacza, że gotowa jest cała konstrukcja obiektu przy ulicy Świderskiej. To będzie podstawówka na około 900 uczniów wraz z czterema oddziałami przedszkolnymi.

Konstrukcja nowej szkoły na Białołęce już gotowa. Dziś na budowie przy ulicy Świderskiej zawisła tradycyjna wiecha. Podstawówka pomieści około 900 uczniów, będą też cztery oddziały przedszkolne.

O rozwiązaniach mówi kierownik projektu Robert Król.

- Na pewno nowatorskim rozwiązaniem jest zaprojektowanie boiska na hali sportowej na stropodachu. Dzieci będą mogły grać w piłkę pod gołym niebem. To jest dobre rozwiązanie, ponieważ teren wokół budynku mamy dosyć ograniczony, więc każda przestrzeń jest idealnie wykorzystana. Przede wszystkim udało się ominąć wszystkie drzewa, zachowaliśmy, zabezpieczyliśmy. Roboty musieliśmy wykonywać bardzo ostrożnie, starannie, żeby tych drzew nie uszkodzić - tłumaczy.

Jak przyznają władze dzielnicy, kolejne szkoły są pilnie potrzebne na Białołęce.

- Jesteśmy najmłodszą dzielnicą i mamy coraz więcej dzieci - tłumaczy burmistrz Grzegorz Kuca. - Potrzeby szkolne bardzo duże. W tamtym roku 6 tys. nowych mieszkańców. Z tych 6 tys. nowych mieszkańców pewnie 1,5 tys. to są dzieci. Co roku ten przyrost jest bardzo duży. Ta szkoła na Tarchominie jest bardzo potrzebna. Remontujemy szkołę na Podróżniczej, rozbudowujemy salę gimnastyczną, sale lekcyjne, bibliotekę - wskazuje.





Nowa podstawówka ma być gotowa w wakacje przyszłego roku. Pierwszych uczniów przyjmie 1 września 2024. Wartość inwestycji to ponad 91 mln zł.

