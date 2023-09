Był poszukiwany listem gończym. Przed policjantami ukrył się pod stertą ubrań i pościeli RDC 22.09.2023 10:15 Kryminalni z warszawskiej Pragi Południe zatrzymali ściganego listem gończym za przestępstwa narkotykowe 67-latka. Mężczyzna przed policjantami, którzy po drabinie weszli do lokalu na 2 piętrze przez balkon, ukrył się pod stertą ubrań i pościeli.

Był poszukiwany listem gończym. Przed policjantami ukrył się pod stertą ubrań i pościeli (autor: KSP)

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak poinformowała, że zatrzymany 67-latek ukrywał się, bo miał do odbycia karę 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.

- Jak ustalili funkcjonariusze, poszukiwany osiadł na południu kraju, pod czeską granicą - wyjaśniła policjantka.

Ukrył się pod stertą ubrań

- Kiedy kryminalni doprecyzowali szczegóły miejsca jego pobytu, zaplanowali wyjazd w tamte rejony by mężczyznę zatrzymać, okazało się, że nie będzie to konieczne. Kilka dni wcześniej operacyjnie ustalili, że 67-latek niespodziewanie powrócił do mieszkania na Pradze Południe - podała.

Wskazała, że policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. - Na miejscu słychać było, że w lokalu są co najmniej 2 osoby. Niestety, ani pukanie, ani komunikaty kto i po co przychodzi nie spowodowały, by drzwi zostały otwarte - przekazała.

- Dlatego podjęto decyzję o skorzystaniu z otwartych drzwi balkonowych. Dzięki pomocy strażaków kryminalni weszli do mieszkania na drugim piętrze przez balkon. Pod stertą ubrań i kilku kołdrami znaleźli poszukiwanego, który ukrył się tam razem z kobietą. 67-latek został zatrzymany - dodała.

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do aresztu śledczego.

