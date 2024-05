A. Porowska w RDC: chcę być wiceprezydentką od małych wielkich spraw Marta Hernik 23.05.2024 18:01 Chcę być wiceprezydentką od małych wielkich spraw, chociażby od toalet — powiedziała na antenie Radia dla Ciebie nowa wiceprezydent Warszawy. Adriana Porowska zdradziła w audycji „Popołudnie RDC” swoje plany. Najważniejsze są dla niej sprawy społeczne, problemy wykluczenia, pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

Adriana Porowska (autor: RDC)

Sprawy społeczne, wykluczenia, pomoc osobom w kryzysie bezdomności — nowa wiceprezydent Warszawy stawia na walkę z tymi problemami. Adriana Porowska zdradziła w Radiu dla Ciebie swoje plany.

Posłuchaj audycji | Popołudnie Radia dla Ciebie | Adriana Porowska

Porowska zaznaczyła na naszej antenie, że „chce być wiceprezydentką od małych wielkich spraw, chociażby od toalet”.

— Ja już zapowiadałam, że chciałabym być wiceprezydentką od małych wielkich spraw, chociażby od toalet. I chciałbym wzmocnić wszystkie te działania miasta, które już do tej pory były też podejmowane, które spowodują, że my, jako warszawianki i warszawiacy będziemy mieli poczucie, że wychodząc na spacer, nie będziemy musieli myśleć o tym, a co będzie, jeśli za 15 minut nasze dziecko będzie chciało pójść do toalety — podkreśliła.

Sieć mieszkań wspomaganych i treningowych

Adriana Porowska chce też stworzyć w stolicy sieć mieszkań wspomaganych i treningowych.

— Ja po prostu marzę o tym, żeby w każdej dzielnicy powstały takie mieszkania wspierane dla osób z niepełnosprawnością. Te niepełnosprawności są różne. Ja będę chciała też porozmawiać z organizacjami, które skupiają się w branżowych komisjach dialogu społecznego o tym, jakie te mieszkania powinny być. Dlatego że zupełnie inaczej pomaga się osobie z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej osobie niedowidzącej. Inaczej pomaga się młodzieży, a inaczej osobom starczym — zaznaczyła.

Adriana Porowska prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu: spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj też: Obce służby zamieszane w pożar hali na Marywilskiej? Wojewoda odpowiada