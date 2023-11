Iga Świątek gra o zwycięstwo w WTA Finals i powrót na fotel liderki! „Musi dominować na korcie” Łukasz Starowieyski 06.11.2023 15:44 Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą o triumf w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Cancun. Zwycięstwo pozwoliłoby jej wrócić na pierwsze miejsce w światowym rankingu. – To będzie bardzo trudne spotkanie dla Igi Świątek – oceniła w Radiu dla Ciebie Agata Bachanek.

Iga Świątek gra o zwycięstwo w WTA Finals i powrót na fotel liderki! „Musi dominować na korcie” (autor: Alonso Cupul/PAP)

Podwójna kumulacja w meksykańskim Cancun. Tak można określić dzisiejszy mecz Igi Świątek. Polka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą o zwycięstwo w kończącym sezon turnieju w WTA Finals, a w razie zwycięstwa wróci na pozycję liderki światowego rankingu.

Dla Igi to na razie turniej marzenie. Wygrała cztery mecze w tym ten najważniejszy półfinałowy z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

– Iga zrobiła to perfekcyjnie i widać w Idze taką sportową złość i widać było to, że ona była podrażniona tym, że fotel liderki straciła. Tak naprawdę była o klasę lepsza od swej rywalki – mówiła w Magazynie Sportowym RDC Agata Bachanek, dziennikarka TVP Sport.

To jednak mecz z Pegulą zapewne będzie najtrudniejszy. Amerykanka gra w Cancun perfekcyjnie. Też wygrała wszystkie mecze w tym z Sabalenką, a półfinale rozbiła Coco Gauff.

– Pegula jest tam w swojej życiowej formie. To są dwie tenisistki, które w tamtych arcytrudnych warunkach po prostu zaadaptowały się znakomicie. Pegula bardzo zaskakuje mnie tutaj czuciem piłki. Zaczęła chodzić bardzo dużo do siatki. Będzie to bardzo trudne spotkanie dla Igi Świątek – mówi Bachanek.

– Wszystko jednak w rękach Polki – uważa Bachanek – Iga musi zagrać swoje, musi zagrać mniej więcej to, co zagrała z Aryną Sabalenką, czyli dominować na korcie, czyli pilnować własnego podania.

Iga Świątek grała dotąd z Jessicą Pegulą osiem razy - wygrała pięciokrotnie. Jeśli Polka wygra mecz finałowy wróci na pozycję liderki rankingu WTA. Mecz Świątek-Pegula ma rozpocząć się dziś o godzinie 22.30.

