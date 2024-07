Szefowa Secret Service podała się do dymisji. Prezydent USA potwierdził rezygnację Cheatle RDC 23.07.2024 17:51 Prezydent USA Joe Biden potwierdził we wtorek rezygnację szefowej Secret Service Kimberly Cheatle, która podała się do dymisji w związku z nieudanym zamachem na Donalda Trumpa 13 lipca. W poniedziałek w Izbie Reprezentantów USA przyznała, że kierowana przez nią służba zawiodła w związku z nieudanym zamachem na republikańskiego kandydata na prezydenta USA. Cheatle była szefową Secret Service od 2022 roku.

Szefowa Secret Service złożyła rezygnację (autor: PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Szefowa Secret Service Kimberly Cheatle podała się do dymisji w związku z zamachem na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta został tam 13 lipca postrzelony w ucho.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził we wtorek rezygnację szefowej Secret Service. Zapowiedział również, że wkrótce mianuje nowego dyrektora Tajnych Służb.

Wcześniej Kimberly Cheatle przyznała, że doszło do zaniedbań w zabezpieczeniu wiecu wyborczego Donalda Trumpa. Mówiła jednak, że do dymisji się nie poda. Wczoraj zeznawała przed komisją nadzoru Izby Reprezentantów. Przyznała, że zamach na Donalda Trumpa był największą porażką operacyjną agencji od dziesięcioleci. Deklarowałą, że bierze za to pełną odpowiedzialność.

Czytaj też: Kto kandydatem Demokratów na wiceprezydenta USA? Amerykanista podał nazwisko