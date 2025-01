Jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji Tesli pod hotelem Trumpa. To „akt terroryzmu”? RDC 02.01.2025 07:10 Kierowca Cybertrucka zginął w wyniku eksplozji samochodu pod Trump International Hotel w Las Vegas - podały w środę miejscowe służby. Siedem osób odniosło obrażenia. - Wybuch samochodu przed hotelem Donalda Trumpa jest traktowany przez śledczych jako możliwy akt terroryzmu - podała m.in. telewizja CNN powołując się na źródło w organach ścigania. Samochód miał być wyładowany dużą liczbą fajerwerków, paliwem i miał system detonacji.

Jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji Tesli pod hotelem Trumpa w Las Vegas (autor: Andrew Milligan Sumo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji Tesli pod hotelem Trumpa w Las Vegas. Jak powiedział podczas konferencji prasowej szef straży pożarnej hrabstwa Clark Thomas Touchstone poinformował, że do wybuchu doszło ok. 8.40 rano czasu lokalnego i kiedy stażacy przyjechali na miejsce zdarzenia, by ugasić pożar samochodu, odkryli ciało osoby w środku. Jej tożsamości dotąd nie ustalono. Dodatkowo pomniejsze obrażenia odniosło siedem osób wokół samochodu, z czego dwie przewieziono do szpitala w Las Vegas.

Szef Tesli i bliski doradca nowego prezydenta Elon Musk oznajmił, że firma prowadzi śledztwo w tej sprawie.

"Cały zespół Tesli bada tę sprawę w tej chwili. Zamieścimy więcej informacji, kiedy czegokolwiek się dowiemy. Nigdy nic takiego nie widzieliśmy" - powiedział Musk.

Śledczy traktują wybuch Tesli przed hotelem Trumpa jako możliwy akt terroryzmu

Wybuch samochodu Tesla Cybertruck przed hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas jest traktowany przez śledczych jako możliwy akt terroryzmu - podała m.in. telewizja CNN powołując się na źródło w organach ścigania. Samochód miał być wyładowany dużą liczbą fajerwerków, paliwem i miał system detonacji.

Jak powiedział telewizji przedstawiciel służb, film z monitoringu pokazuje, że kierowca pojazdu przejechał obok wejścia Trump International Hotel w Las Vegas na godzinę przed detonacją, po czym powrócił na to miejsce. Kilka sekund po zatrzymaniu się przed drzwiami, samochód eksplodował, powodując śmierć kierowcy, zapalenie się samochodu i serię wybuchów fajerwerków. Siedem osób zostało lekko rannych.

W środku Tesli były fajerwerki i kanistry z paliwem, które według śledczych były połączone z systemem detonacji kontrolowanym przez kierowcę. CNN podaje, że służby badające sprawę sprawdzają, czy wybuch był powiązany ze środowym zamachem terrorystycznym w Nowym Orleanie, jednak jak dotąd nie zostało to ustalone.

Szef Tesli Elon Musk stwierdził na portalu X, że sprawa "wygląda na prawdopodobny akt terroryzmu". Dodał, że zarówno Cybertruck, jak i użyty do ataku w Nowym Orleanie Ford F-150 zostały wynajęte za pomocą aplikacji Turo.

Powiedział też, że ustalenia Tesli wskazywały, że wybuch został spowodowany przez bardzo dużą ilość fajerwerków "i/lub bombę" w bagażniku samochodu.

Bliskie związki najbogatszego człowieka świata z nowo wybranym prezydentem USA budzą kontrowersje, a w ostatnim czasie Musk był w konflikcie z częścią prawicowych zwolenników Trumpa w związku z jego poparciem dla imigrantów - głównie z Indii - zatrudnianych przez firmy technologiczne na wizach H-1B dla wyspecjalizowanych pracowników. Mimo wcześniejszej krytyki programu Trump opowiedział się w sporze po stronie Muska.

