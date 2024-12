Rosja zamyka polski konsulat generalny w Petersburgu. Jest komentarz MSZ RDC 05.12.2024 14:05 Polski konsulat w Sankt Petersburgu został zamknięty. Poinformowało o tym rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. - Rosja tak naprawdę nie ma prawa do kontrposunięć, bo zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji w Polsce i krajach sojuszniczych - skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski (autor: PAP/EPA/Domenic Aquilina)

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że polski konsulat w Sankt Petersburgu został zamknięty. Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. - Przyjmujemy tę decyzję rosyjską z dostojną obojętnością, bo się jej spodziewaliśmy - wskazał.

- Rosja tak naprawdę nie ma prawa do kontrposunięć, bo zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji w Polsce i krajach sojuszniczych. Te akty dywersji to są przestępstwa, które tylko dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności nie doprowadziły jeszcze do ofiar. Ale Rosja jaka jest każdy wie - dodał szef MSZ.

Czytaj też: ABW zatrzymała Olgierda L. Jego nazwisko miało pojawić się w raporcie o K. Nawrockim