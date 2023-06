Piłkarskie święto w Radomiu. W finale Pucharu Polski kobiet zmierzą się AP Orlen Gdańsk z TME SMS Łódź Przemysław Paczkowski 10.06.2023 12:37 Dziś w finale Pucharu Polski kobiet zmierzą się piłkarki AP Orlen Gdańsk z TME SMS Łódź. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w Radomiu. Zwycięzca spotkania oprócz pucharu otrzyma 400 tysięcy złotych.

W finale Pucharu Polski Kobiet zmierzą się dziś piłkarki AP Orlen Gdańsk z TME SMS Łódź (autor: PZPN)

Żadna z drużyn nie zdobyła jeszcze tego trofeum. Dla piłkarek z Gdańska bycie w finale to olbrzymi sukces. Do tego etapu turnieju dotarły w ciągu 7 lat od utworzenia sekcji kobiecej w klubie. Dla zespołu z Łodzi to już drugi finał Pucharu Polski. Dwa lata temu łodzianki przegrały w Warszawie z Czarnymi Sosnowiec 0:1.

W zespole z Łodzi występuje Daria Sokołowska córka byłego reprezentanta Polski oraz eksperta RDC Tomasza Sokołowskiego. Były zawodnik m.in. Legii Warszawa ma już na swoim koncie Puchar Polski. Dziś o godzinie 16.30 Daria stanie przed szansą na powtórzenie sukcesu ojca.

