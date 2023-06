Finał French Open. Iga Świątek przed szansą na czwarty wielkoszlemowy tytuł RDC 10.06.2023 08:53 Liderka światowego rankingu Iga Świątek zagra dziś z Czeszką Karoliną Muchovą w finale French Open. Polska tenisistka stanie przed szansą wygrania czwartej wielkoszlemowej imprezy w karierze. W 2020 roku triumfowała w Paryżu, a w 2022 ponownie w stolicy Francji i w Nowym Jorku.

Iga Świątek zagra dziś w finale French Open (autor: Iga Świątek)

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego ma szansę zostać pierwszą od 2007 roku zawodniczką, która obroniła tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa. 16 lat temu dokonała tego Belgijka Justine Henin triumfując trzeci raz z rzędu.

Sobotni finał French Open będzie trzecim pojedynkiem Igi Świątek z Karoliną Muchovą

Zarówno w 2019 roku w turnieju WTA, jak i rok później w imprezie pokazowej, za każdym razem górą była Czeszka. Iga Świątek staje przed szansą na kolejny wielkoszlemowy tytuł. W przypadku tenisistki z Ołomuńca dotarcie do finału jest jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie, choć była już m.in. w półfinale Australian Open w 2021 roku. Świątek ma w dorobku 13 zwycięstw w zawodowych turniejach, w tym dwa w tym sezonie. Do rozpoczęcia zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa zarobiła na korcie 16,85 mln dolarów. Muchova wygrała do tej pory jeden turniej - w 2019 roku w Seulu.

Początek finałowego spotkania o godzinie 15.

