Rosjanie na igrzyskach w Paryżu? A. Supron o bojkocie: To nie jest dobre wyjście

Wicemistrz olimpijski przeciwny bojkotowi igrzysk w Paryżu w przypadku udziału rosyjskich sportowców. Andrzej Supron powiedział w „Magazynie Sportowym RDC", że takie rozwiązanie mogłoby negatywnie odbić się na wszystkich sportowcach.

Andrzej Supron (autor: RDC)

Andrzej Supron mówił w „Magazynie Sportowym RDC” o tym, że bojkot igrzysk olimpijskich w Paryżu w przypadku udziału rosyjskich sportowców nie jest dobrym wyjściem.

Wciąż nie znamy ostatecznej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach.

Zdaniem wiceprezesa PKOl takie rozwiązanie negatywnie odbije się na wszystkich sportowcach.

– W przypadku bojkotu ofiarami byliby zawodnicy. Można szukać innych rozwiązań. Mówienie, że będą pod neutralną flagą, jest bzdurą, ponieważ po zdobyciu medalu wracają do kraju jak bohaterowie. Jest to polityczna gra, a ofiarami stajemy się my, sportowcy – powiedział w Radiu dla Ciebie Andrzej Supron.

Jak dodał wicemistrz olimpijski z 1980 roku, w tej sprawie potrzebne jest jednolite stanowisko organizatora igrzysk w Paryżu i MKOl.

– Jeżeli nasz protest w jakiś sposób mógłby uratować chociaż jedno ludzkie życie, to jest uzasadniony – podkreślił.

Letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca przyszłego roku. Hasło imprezy to: „Igrzyska szeroko otwarte”. Stolica Francji była już dwukrotnie gospodarzem letnich igrzysk – w latach 1900 i 1924.

