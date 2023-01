Kto zostanie Sportowcem Roku 2022 na Mazowszu? Dziś gala Radia dla Ciebie Cyryl Skiba 26.01.2023 06:46 Dzisiaj poznamy zwycięzcę plebiscytu Sportowca Roku 2022 na Mazowszu. Przed nami uroczysta gala organizowana przez zespół Radia dla Ciebie. O tytuł rywalizowało 12 sportowców - zwycięzców naszych plebiscytów na sportowca Mazowsza kolejnych miesięcy. Uroczystość poprowadzą znani z naszej anteny dziennikarze: Agnieszka Kobus-Zawojska i Bartosz Cebeńko.

Kandydaci na Sportowca Roku to: Iga Świątek, Iga Świątek, Olivia Różański, Patryk Kaczmarski, Łukasz Sekulski, Jan Błachowicz, Ksawery Masiuk, Tamara Czumer-Iwin, Urszula Łoś, Oktawia Nowacka, Tomasz Bartnik, Bartłomiej Rośkowicz i Artur Szalpuk. Zwycięzcę, którego poznamy już wieczorem, wybrali słuchacze RDC głosujący na naszej stronie.

Do wspólnej zabawy zachęca prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej czeka nas wspaniały wieczór.

- Zainteresowanie jest ogromne tym wydarzeniem. Bardzo dużo słuchaczy do nas pisze, bardzo dużo słuchaczy chce się wybrać do nas, chociaż sala ma swoją pojemność, no i nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprosić. Ale cała gala będzie na naszej antenie i będzie też transmitowana również w YouTube. No a uświetni to wydarzenie muzycznie Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Czekamy bardzo - mówi.

Do wspólnego spędzenia czasu zaprasza też szefowa promocji RDC Justyna Wawrzyńska.

- „Piosenka księżycowa”, „Zamigotał świat” - chyba to były nasze pierwsze pocałunki przy tych utworach i wszyscy je bardzo dobrze pamiętają, nucą do dziś - mówi.

- Myślę, że będzie to wspaniały koncert. Rzesza fanów będzie usatysfakcjonowana. Pani Kasia jest w świetnej kondycji. Jestem po rozmowach z managerem, wiem, że szykują dla nas kilka niespodzianek i sama nie mogę się doczekać - wskazuje.



Początek uroczystej gali dziś o 19:00.

Transmisja na naszej stronie oraz na YouTube i Facebook. Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.