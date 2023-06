Pierwsze w historii złoto Igrzysk Europejskich dla Polski w lekkoatletyce RDC 23.06.2023 20:08 Ewa Swoboda wywalczyła na Stadionie Śląskim w Chorzowie złoty medal Igrzysk Europejskich w biegu na 100 m, uzyskując czas 11,09. To historyczny moment - do tej pory lekkoatletom z Polski nie udało się zdobyć pierwszego miejsca w IE.

Złoty medal Ewy Swobody w biegu na 100 m (autor: PAP/Adam Warżawa)

Zawodniczka AZS AWF Katowice zdobyła pierwsze w historii złoto dla Polski Igrzysk Europejskich w rywalizacji lekkoatletów. Pobiła też rekord drużynowych mistrzostw Europy, które są rozgrywane w ramach igrzysk.

- Czas taki... może być, ale najważniejsze, że wygrałam i zebrałam 16 punktów. Strasznie się stresowałem, bo to wielka odpowiedzialność. Jak zrobiłabym falstart i byłoby zero punktów dla drużyny - byłby to trochę „przypał”. Cieszę się, że dałam radę, przybiegłam pierwsza – powiedziała Swoboda.

Przyznała, że ważny dla niej jest również medal igrzysk. - Ja tu przejechałam po punkty DME dla drużyny. A dziś rano pomyślałem, że fajnie byłoby pobić rekord mistrzostw (poprzedni 11,11 - red.), bo takiego nie miałam – zaznaczyła.

Nie ukrywała, że liczy, iż w sobotę na widowni stadionu będzie więcej kibiców. - Byli moi rodzice, byłabym spełniona nawet, gdyby sami siedzieli na widowni – stwierdziła.

Sprinterka zdobyła 16 punktów do klasyfikacji zespołowej, bowiem w najwyższej dywizji DME startuje 16 ekip.

Wcześniej w piątek Natalia Kaczmarek wywalczyła srebrny medal Igrzysk Europejskich w biegu na 400 m, uzyskując czas 50,34. Na Stadionie Śląskim wygrała Holenderka Femke Bol 49,82. Rywalizacja lekkoatletów w Chorzowie potrwa do niedzieli.

