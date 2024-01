Długo oczekiwana inwestycja. Rozpoczęła się modernizacja warszawskiej Skry Mikołaj Cichocki 09.01.2024 12:13 Modernizacja warszawskiej Skry ruszyła. Rozpoczęły się prace budowlane obejmujący pierwszy etap remontu. Obejmie boisko boczne z bieżnią, szatnię, kawiarenkę i teren parkowo-rekreacyjny.

Rozpoczęła się modernizacja warszawskiej Skry. Pierwszy etap remontu ma objąć boisko boczne z bieżnią, szatnię, kawiarenkę i teren parkowo-rekreacyjny.

- Wreszcie zaczynamy ten pierwszy etap prac i już niedługo za mną, jak Państwo widzicie, koparki są gotowe do pracy, dlatego że zaczynamy ten pierwszy etap renowacji Skry od budowy tego boiska, które będzie za mną - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Po wielu latach zaniedbywania tego miejsca ruszamy z projektem, dzięki któremu Skra odzyska swój dawny blask - dodał Trzaskowski. - To miejsce zawsze miało funkcję sportową, w związku z tym myślę, że wszyscy warszawiacy chcieliby, żeby ta funkcja sportowa tutaj powróciła. To jest naturalne, że chcieliśmy, żeby Skra po tych latach, kiedy była zaniedbana, po tych latach, kiedy nie mogliśmy tutaj inwestować, odzyskała swoją funkcję sportową, zarówno jeśli chodzi o boiska, jak i halę, która będzie zbudowana - tłumaczył.

Do wiosny 2025 roku powstanie stadion treningowy wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefy rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. W swoim założeniu kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka, jakim będzie budowa stadionu głównego.

Docelowo na Skrze powstanie wielofunkcyjna hala sportowa, która ma przede wszystkim służyć zawodnikom oraz kibicom siatkówki i koszykówki. Będą mogły odbywać się tam mistrzostwa Polski w obu tych dyscyplinach.

Drugi obiekt to stadion lekkoatletyczny II kategorii IAAF z salą treningową – powstanie on dokładnie w miejscu istniejącego obecnie stadionu RKS „Skra”. Stadion będzie miał zadaszone trybuny, mieszczące ok. 25 tys. kibiców oraz ma umożliwiać realizację imprez lekkoatletycznych o randze mistrzowskiej.

