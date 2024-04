Przełom w zakupach online dzięki InPost Pay 11.04.2024 15:24 Zakupy online są jednym z tych obszarów, gdzie wygoda i efektywność są kluczowe. Z pomocą przychodzi tu InPost Pay – innowacyjna usługa, która ma na celu uprościć proces zakupów przez internet.

InPost Pay – szybkie i wygodne zakupy online

W tradycyjnym modelu zakupów online, klienci muszą mierzyć się z wieloma utrudnieniami takimi jak długie formularze do wypełnienia czy konieczność tworzenia konta przy pierwszym zakupie.

InPost Pay jest odpowiedzią na te problemy. Usługa umożliwia dokonanie płatności i dostawy za pomocą jednego przycisku, co znacznie upraszcza cały proces. Wszystko, co musimy zrobić, to zainstalować aplikację InPost Mobile, zarejestrować się do usługi InPost Pay, a następnie cieszyć się wygodą zakupów online.

Jak to działa? Po prostu wybieramy produkt i na jego karcie tworzymy koszyk za pomocą przycisku „Utwórz koszyk z InPost Pay”, po przeniesieniu zamówienia do aplikacji InPost Mobile opłacamy je. Cały proces nie powinien trwać dłużej niż kilkanaście sekund. Co więcej, możemy śledzić status i zawartość naszej przesyłki bez potrzeby korzystania z dodatkowych stron czy aplikacji.

Aby rozpocząć korzystanie z InPost Pay, otwórz najnowszą wersję aplikacji InPost, przejdź do sekcji "Zakupy", uruchom usługę InPost Pay i wypełnij krótki formularz. Dzięki temu, będziesz mógł robić zakupy bez potrzeby tworzenia nowego konta za każdym razem.

Jakie metody płatności i dostawy są dostępne w InPost Pay

InPost Pay oferuje różne metody płatności m.in. BLIK, Google Pay, Apple Pay czy płatność kartą. Dostawa przesyłek może odbywać się do wybranego urządzenia Paczkomat lub pod wskazany adres.

Zakupy z InPost Pay to przełomowe rozwiązanie w świecie e-commerce, które ma na celu ułatwić i przyspieszyć cały proces. To innowacyjna usługa, która z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy cenią sobie wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat InPost Pay można znaleźć na stronie https://inpostpay.pl/.