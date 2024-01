Maksymalizm vs. minimalizm w modzie – na co się zdecydować? 08.01.2024 10:50 Ubrania to dobry sposób na podkreślenie swojego podejścia do mody, upodobań i osobowości. Poszukiwanie własnego stylu i tworzenie idealnie skomponowanej garderoby to nierzadko proces, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Na jakie podejście do mody warto się zdecydować?

Maksymalizm – zalety

Maksymalizm w modzie dla każdego będzie oznaczać coś innego. Jednak z pewnością reprezentuje sobą mnogość wzorów, faktur i fasonów, których zadaniem jest nie tylko podkreślenie charakteru stylizacji, ale również przedstawienie własnej wizji na modę.

Maksymalizm w modzie często towarzyszy osobom pewnym siebie, odważnym, które lubią różnorodność, ciągłe zmiany i tworzą stylizacje w zależności od własnego samopoczucia. Tutaj nie ma miejsca na nudę.

Sztuką jest odpowiednie łączenie ze sobą stylów, wzorów i faktur. Ten modowy eklektyzm może przejawiać się na wiele sposobów, np. poprzez wybór akcesoriów, budowania stylizacji z kilku warstw czy umiejętne łączenie ze sobą różnych nurtów w modzie.

Ten sposób ubierania się można dostrzec zwłaszcza na ulicach dużych miast, gdzie streetwear przenika się z wieloma stylami i tworzy wyraziste zestawienia.

Możesz wybrać maksymalizm, np. sięgając jedynie po zwracające uwagę dodatki – kolorowe modele obuwia, które znajdziesz na stronie: https://prm.com/pl/m/new-balance/on/obuwie czy torebki i plecaki. Mogą stanowić Twój wyróżnik stylu i pomóc w tworzeniu niebanalnych stylizacji.

Minimalizm – dla kogo się sprawdzi?

To popularny w ciągu ostatnich lat trend, który występuje nie tylko w modzie. Zwraca uwagę na to, że potrzebujemy mniej, niż myślimy oraz że prostota formy posiada wielką siłę.

Na minimalizm w modzie decydują się najczęściej osoby, które lubią prowadzić harmonijny i usystematyzowany styl życia. Nie oznacza to jednak przeciętności i nudy! Ten rodzaj podejścia do mody pozwala na tworzenie klasycznych, ponadczasowych i wyróżniających się stylizacji, które pozostaną na długo aktualne w świecie mody. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy mogą tworzyć praktyczne i minimalistyczne stylizacje na wiele okazji. Sprawdzi się np. model New Balance, który znajdziesz tutaj: https://prm.com/pl/p/new-balance-sneakersy-mr530ck-kolor-szary-30096.

Minimalizm niekoniecznie wiąże się z posiadaniem w swojej szafie niewielu rzeczy. Chodzi raczej o to, by korzystać ze wszystkich, a dzięki dobrze skonstruowanej zawartości garderoby móc skupić się na innych dziedzinach życia, bez konieczności rezygnacji ze stylowych zestawień.

Minimalistyczną szafę możesz zbudować na podstawie ulubionych kolorów, którymi niekoniecznie muszą być neutralne szarości, beże, odcienie bieli, grantu czy czerni. Chodzi o to, by wybrane przez Ciebie elementy garderoby tworzyły spójną całość i byś mogła dowolnie je ze sobą łączyć. Sprawdzą się nie tylko jeansy, ale i sportowe buty, które znajdziesz tutaj: https://prm.com/pl/m/adidas-originals/ona/obuwie oraz wełniane swetry i golfy czy gładkie T-shirty – w zależności od tego, co lubisz nosić najbardziej.

Maksymalizm czy minimalizm – co wybrać?

Sposób ubierania się oraz podejście do mody powinno być przede wszystkim zgodne z Twoimi przekonaniami, osobowością i wyjątkowym podejściem do tworzenia stylizacji. Dlatego wybierz rozwiązanie, które najlepiej spełni się w Twoim przypadku.

Możesz czerpać zarówno z maksymalizmu, jak i minimalizmu, co pozwoli na tworzenie zróżnicowanych stylizacji zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.