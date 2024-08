Leki a letnie upały – jak przechowywać leki w domu, w podroży i na wakacjach? 13.08.2024 09:16 Wybierając się na wakacje, zawsze należy zabrać ze sobą wszystkie stosowane na stałe tabletki. Jak spakować je w podróż, aby zapobiec działaniu na nie wysokich temperatur.? I jak przechowywać domową apteczkę, gdy w pomieszczeniach jest gorąco? Sprawdź w naszym artykule!

Taking pills from the first aid kit (autor: RossandHelen)

W jakiej temperaturze przechowywać tabletki?

Każdy z produktów ma swoją tolerancję temperaturową, a informacja o sposobie przechowywania jest zawarta w ulotce. Niektóre kapsułki muszą być przechowywane w lodówce (jak na przykład wybrane probiotyki), a inne – w temperaturze pokojowej (zdarza się, że jest ona określona jako temperatura nieprzekraczająca 25 stopni Celsjusza). Co jednak zrobić, gdy w domu przy upałach termometr wskazuje 30 stopni?

Znajdź w domu najchłodniejsze miejsce (może to być na przykład przestrzeń pod schodami lub piwnica, o ile nie ma tam wilgoci, gdyż na większości opakowań widnieje informacja o konieczności przechowywania produktów w suchym i chłodnym miejscu); Włóż zawartość apteczki do zacienionej szafki, blisko podłogi, na którą nie padają przez szybę okienną promienie słoneczne; termoizolacyjnej lub wykorzystać termobox. Wygodne będzie włożenie do niego wszystkich opakowań, a rano, gdy jest najchłodniej przygotowanie dawek na cały dzień do dozownika, żeby nie musieć wyjmować całych opakowań kilka razy w ciągu dnia z torby termoizolacyjnej. Dozownik (przykładowo taki pojemnik jak na stronie: Można włożyć apteczkę do torby. Wygodne będzie włożenie do niego wszystkich opakowań, a rano, gdy jest najchłodniej przygotowanie dawek na cały dzień do dozownika, żeby nie musieć wyjmować całych opakowań kilka razy w ciągu dnia z torby termoizolacyjnej. Dozownik (przykładowo taki pojemnik jak na stronie: gemini.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-medyczne/akcesoria-medyczne/dozowniki-do-lekow ) można ułożyć w termoboxie na samej górze, żeby maksymalnie skrócić czas jego otwarcia.

Warto wiedzieć, że nawet wtedy, gdy łazienka jest najbardziej zacienionym i najchłodniejszym pomieszczeniem w domu, nie należy przechowywać w niej apteczki. Powodem tego jest wilgoć.

Ważne jest też, aby całej apteczki nie wkładać do lodówki. Powinny być w niej wyłącznie środki, które mają zalecenie przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni Celsjusza. Jeżeli zalecany zakres temperaturowy przechowywania danych kapsułek czy maści to 15 – 25 stopni Celsjusza, włożenie ich do lodówki mogłoby im zaszkodzić.

Które kapsułki są najbardziej wrażliwe na wysokie temperatury?

Wysoka temperatura najbardziej szkodzi zwłaszcza:

probiotykom,

antybiotykom,

hormonom,

paskom do glukometry,

insulinie,

szczepionkom.

W przypadku powyższych produktów należy dołożyć wszelkich starań, aby ich transport przebiegał w prawidłowych warunkach.

Praktyczne sposoby na pakowanie apteczki w podróż

W domu można znaleźć najchłodniejsze miejsce dla apteczki – co jednak zrobić, wybierając się na wakacje? Najlepiej spakować wszystko w pojemniki podróżne (gemini.pl/kategoria/kosmetyki/artykuly-kosmetyczne/akcesoria-podrozne/pojemniki-podrozne), a następnie włożyć je do torby termoizolacyjnej lub do termoboxa. Po przyjeździe, od razu należy znaleźć w pokoju hotelowym zacienione i chłodne miejsce i tam włożyć torbę termoizolacyjną z apteczką. Wszelkie pojemniki są w podróży bardzo wygodne i można do nich spakować nie tylko syropy, maści, czy tabletki, ale też kosmetyki i środki higieny osobistej (na przykład w takich pojemnikach: gemini.pl/kategoria/kosmetyki/artykuly-kosmetyczne/akcesoria-podrozne). Pomoże to uporządkować bagaż do samolotu, czy pociągu, mając ograniczoną ilość miejsca w walizce.

Co robić, gdy apteczka była narażona na wysokie temperatury?

Po wakacjach, gdy apteczka była noszona np. w plecaku na górskim szlaku, należy zrobić jej przegląd. Zdarza się, że na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (upał wraz z dużą wilgotnością powietrza), niektóre tabletki zmieniają swoją strukturę, robią się wilgotne i kruche. Wtedy konieczne jest ich zutylizowanie, wrzucając do specjalnego pojemnika w ściśle wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli tabletki nie zmieniły swojego wyglądu, jednak są z grupy nasercowych i innych, od których może zależeć życie i zdrowie, a znajdowały się pod wpływem wysokich temperatur, należy skontaktować się ze specjalistą, który doradzi, co zrobić w tym przypadku.

Przykłady te pokazują, że latem, w czasie upałów należy zwracać szczególną uwagę na warunki, w jakich przechowywana jest domowa apteczka.