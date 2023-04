Kupujesz, wymieniasz lub wynajmujesz nieruchomość? Oto, co musisz wiedzieć! 13.04.2023 09:36 Nieruchomości to kontrowersyjny temat w polskiej przestrzeni publicznej. Ich ceny rosną dużo szybciej od zarobków, przez co dla wielu rodzin jedyną szansą na własne mieszkanie lub dom jest drogi kredyt hipoteczny. Z drugiej strony Polacy często kupują, wynajmują, a nawet wymieniają nieruchomości, a każda transakcja jest bardzo skomplikowana. Wyjaśniamy, co zrobić w każdym z tych trzech przypadków!

Wynajem mieszkania – co warto wiedzieć?

Polskie prawo zapewnia daleko idącą ochronę osobom wynajmującym mieszkanie – w przypadku braku uiszczania opłat zapisanych w umowie właściciel mieszkania ma ogromne problemy z eksmisją, a na dodatek musi opłacać czynsz i media z własnej kieszeni. Popularnym sposobem ominięcia tego problemu jest umowa najmu okazjonalnego, ale w praktyce wcale nie daje ona gwarancji łatwej eksmisji, gdy natkniemy się na nieuczciwego wynajmującego. W miarę możliwości możemy zaproponować wysoką kaucję, będącą dwu- lub trzykrotnością miesięcznych kosztów wynajmu, choć ograniczy to pulę zainteresowanych wynajmem.

Sporządzając dokument warto sięgnąć po wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego – przyspieszy to pracę i sprawi, że na pewno nie ominiemy ważnych kwestii. Co istotne, dochody z wynajmu mieszkania trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Obecnie odbywa się to na zasadzie ryczałtu, choć spełniając określone warunki wciąż możemy rozliczać się na zasadach ogólnych, deklarując przychody w formularzu PIT-36.

Zamiana nieruchomości – czy warto?

Z zamiany nieruchomości korzystamy rzadko, ale wciąż warto pamiętać, że istnieje taka opcja. To świetne rozwiązanie, gdy wartość mieszkania jest podobna lub gdy chcemy dokonać transakcji między członkami rodziny. Żeby miała ona moc prawną, niezbędna jest umowa zamiany sporządzona w formie aktu notarialnego. Niestety wciąż trzeba będzie uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości nieruchomości.

Zakup lub sprzedaż nieruchomości – najważniejsze informacje

Zakup lub sprzedaż mieszkania powinny odbyć się w formie aktu notarialnego. Przed ich dokonaniem należy dokładnie sprawdzić księgi wieczyste i upewnić się, że nieruchomość nie ma istotnych wad prawnych, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji lub dysponowanie własnością. W przypadku zakupu lokalu przez firmę warto zwrócić uwagę na kwestię różnic między podatkiem naliczonym i należnym: https://aleo.com/pl/blog/podatek-naliczony-a-nalezny/. Koszt sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych jest duży, ale niestety nie się go obniżyć.

Najprostszym sposobem na znalezienie kupującego lub sprzedającego jest skorzystanie z oferty zaufanego biura nieruchomości. Oczywiście można zrobić to na własną rękę i uniknąć prowizji, ale w praktyce stanowi ona niewielką część transakcji, a w zamian zyskujemy gwarancję bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Co istotne, że ceny nieruchomości często się zmieniają. Czasami warto poczekać ze sprzedażą lub zakupem, choć obecnie ze względu na inflację szansa na spadek cen jest raczej niewielka. Mimo to należy dokładnie przemyśleć każdą transakcję – w końcu w grę wchodzą ogromne kwoty!