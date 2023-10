Jak płacą Polacy? Poznaj dane z raportu Fiserv Polska S.A.!

W Polsce coraz popularniejsze stają się płatności bezgotówkowe. Młodzi i starsi rezygnują z noszenia gotówki w portfelu. Ten rosnący trend można zaobserwować na co dzień. Widać go przede wszystkim w sklepach i punktach usługowych czy gastronomicznych. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fiserv Polska S.A. wynika, że po płatności bezgotówkowe sięga ponad 70 proc. mieszkańców kraju nad Wisłą*. Dlaczego tak się dzieje? Co skłania Polaków do płacenia bezgotówkowego? Wyjaśniamy!