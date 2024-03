Mniej za odbiór ścieków w Kosowie Lackim. „To dzięki otwarciu oczyszczalni” Olga Kwaśniewska 07.03.2024 11:29 Mieszkańcy miasta i gminy Kosów Lacki zapłacą mniej za odbiór ścieków. — Wszystko dzięki otwarciu oczyszczalni i przejęciu zadań przez nasz samorząd — tłumaczy burmistrz Jan Słomiak. Nowa taryfa będzie obowiązywać wstecznie od 1 stycznia, oznacza to, że mieszkańcy otrzymają wyrównanie wraz z nowymi umowami.

Niższe ceny za odbiór ścieków w mieście i gminie Kosów Lacki (autor: pexels)

Dobre wiadomości dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki. Dzięki uruchomieniu nowej oczyszczalni samorząd przejął odbiór nieczystości płynnych i obniżył stawki ustalone dotychczas przed Wody Polskie.

— Do tej pory było 8,07 netto za jeden metr do 8,66. Ta stawka, którą sporządził związek co roku rosła. Nasza stawka to sześć złotych netto za jeden metr oczyszczanych ścieków — mówi burmistrz Jan Słomiak.

— Zniżka za ścieki podyktowana tym, że wybudowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków, i została w gminie i jest przez nią zarządzana. Przejęliśmy również kanalizację i złożyliśmy wiosek do Wód Polskich o obniżenie tych ścieków, z ośmiu złotych i kilku groszy, do sześciu złotych. Wyliczyliśmy taką stawkę, że ona nam wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów — tłumaczy burmistrz.

Taryfa będzie obowiązywać wstecznie od 1 stycznia, więc mieszkańcy otrzymają wyrównanie wraz z nowymi umowami. Budowa nowej oczyszczalni kosztowała gminę 15 mln zł.

