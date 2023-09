Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim. W Sokołowie Podlaskim trwa Turniej Smaków Aneta Borkowska 24.09.2023 12:06 Dziś w Sokołowie Podlaskim odbywa się wielka uczta. Na wydarzenie pod nazwą „Turniej Smaków, czyli Jesień na Wielkim Gościńcu Litewskim” zaprasza dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Potrawy z darów jesieni, warsztaty kulinarne, oraz konkurs pod hasłem „Jesienny kociołek” — to wszystko czeka na uczestników.

Turniej Smaków w Sokołowie Podlaskim (autor: Sokołowski Ośrodek Kultury/FB)

To kolejna uczta w Sokołowie. Dziś odbywa się tam Turniej Smaków. Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński podkreśla, że będzie można spróbować potraw charakterystycznych dla szlaku handlowego Warszawa – Wilno.

— Na naszych turniejowych stoiskach, królować będą ekologiczne potrawy z darów jesieni. Ziemniaki, cukinie, dynie, inne warzywa, grzyby, mięsa, ale także będą konfitury czy przetwory z owoców zebranych latem. Będzie możliwość zakupu rękodzieła ludowego związanego z tematyką Wielkiego Gościńca Litewskiego — wymienia Celiński.

Wielka jesienna uczta

Na stoiskach królują potrawy z darów jesieni, a więc z ziemniaków, cukinii, dyni, grzybów, mięsa i owoców.

Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury podkreśla, że to nie wszystko, co czeka na uczestników.

— Zapraszamy na warsztaty kulinarne panie, które mają taką smykałkę, zmysł kulinarny. Tym razem, tematem będą litewskie kibiny. Cóż to takiego? Co to za potrawa? Skąd ona się u nas wzięła? Jak to dan trafiła? Tego dowiedzą się państwo podczas warsztatów. Odbędzie się także konkurs kulinarny, na jesienny kociołek. Niech zachętą będą także cenne nagrody — mówi Celiński.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 przed Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Podczas Turnieju odbędzie się konkurs pod hasłem „Jesienny kociołek”. Wstęp jest bezpłatny.

