Będzie nowa ścieżka rowerowa w Sochaczewie. Powstanie wzdłuż torów RDC 28.09.2023 12:04 Sochaczew wybuduje ponad pięć kilometrów ścieżki rowerowej. Oświetlona trasa powstanie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. – Nie było to łatwy etap, ponieważ wymagał szeroko zakrojonych prac geodezyjnych – przyznaje burmistrz miasta Piotr Osiecki.

Nowa ścieżka rowerowa (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Pięć kilometrów nowej ścieżki rowerowej pojawi się w Sochaczewie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej.

Pierwsze plany na wybudowanie w tym miejscu ścieżki pojawiły się ponad 20 lat temu. Od dwóch lat władze miasta wspólnie z PKP rozpoczęły prace nad przekazaniem gruntów.

– Nie było to łatwy etap, ponieważ wymagał szeroko zakrojonych prac geodezyjnych. Musimy też pamiętać, że w sąsiedztwie ścieżki jest czynna linia kolejowa – mówi burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.

Co ważne, odzyskiwanie gruntów nie uderzyło w budżet samorządu.

– Jeśli chodzi o cześć odpłatną, to z tych pięciu kilometrów jest to mniej więcej jedna ósma długości, czyli zdecydowana większość długości ścieżki to grunty pozyskane od PKP nieodpłatnie. To wydatek kilkuset tysięcy złotych i od początku mieliśmy przychylność rady – podaje Osiecki.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu, co potrwa kilkanaście miesięcy. Termin oddania inwestycji na razie nie jest znany.

Ścieżka rowerowa będzie biec od ulicy Głowackiego do ronda przy ulicy Chodakowskiej i Mostowej.

