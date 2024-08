Nowoczesny blok operacyjny w Szpitalu Wojewódzkim. Jest przetarg na projekt Beata Głozak 31.08.2024 10:22 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach ogłosił przetarg na projekt nowego bloku operacyjnego. Stary, tak jak i cała placówka, ma już 30 lat. Nowy budynek o powierzchni ponad 4 tysięcy metrów kw. będzie miał 10 sal, które będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.

Nowoczesny blok operacyjny w Szpitalu Wojewódzki w Siedlcach. Jest przetarg na projekt (autor: FB/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o o)

Szpital Wojewódzki w Siedlcach zabiera się za swoją najważniejszą inwestycję – chodzi o budowę nowoczesnego bloku operacyjnego. Obecny, tak jak cały szpital ma już 30 lat. Władze spółki liczą, że inwestycja zacznie się w przyszłym roku.

– Nie mamy wyjścia, nowy blok jest koniecznością – podkreśla prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Marcin Kulicki.

– Ze względu na niespełnianie wymogów aktualnych, które są w prawie, w związku z tym należy po prostu zbudować blok z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań. Będzie miejsce na salę operacyjną dla drugiego robota, polepszenie warunków dla pacjentów w tym obszarze pooperacyjnym. – mówi Kulicki.

Szacunkowy koszt to ponad 200 mln złotych. Szpital ogłosił przetarg na projekt.

– On będzie bardzo nowoczesny, bo po pierwsze on będzie trzymał standardy powierzchniowe, to są już teraz inne niż były kiedyś, więc te sale będą większe, przestronniejsze. Po drugie, jest kwestia wyposażenia. Mamy wyposażenie 30-letnie, a teraz będziemy wyposażać od zera, nie będziemy nic przenosić starego. – mówi Kulicki.

Na bloku będzie łącznie 12 sal operacyjnych, w tym 10 nowych, sala robotyczna oraz zaplecze dydaktyczne dla studentów. Powierzchnia przekroczy 4 tys. metrów kw.

