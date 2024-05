Liga Narodów. Polscy siatkarze pokonali USA 3:0 RDC 22.05.2024 21:11 Polscy siatkarze pokonali w tureckiej Antalyi Stany Zjednoczone 3:0 (25:22, 25:15, 26:24) w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W czwartek w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbica zmierzy się z Kanadą.

Reprezentacja Polski mężczyzn wygrywa w trzech setach z USA (autor: Polska Siatkówka)

Los, a właściwie terminarz, już w inauguracyjnym spotkaniu skojarzył zwycięzcę ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów z finalistą. W Gdańsku Biało-Czerwoni wygrali wówczas 3:1, ale środowy mecz w Turcji trudno określić mianem rewanżu. A to dlatego, że Amerykanie na pierwszy turniej w Turcji wystawili rezerwowy skład. Selekcjoner John Speraw już wcześniej ogłosił wstępną kadrę na igrzyska, która do turnieju w Paryżu przygotowuje się innym trybem. Sam szkoleniowiec też nie prowadzi drużyny w Lidze Narodów, a zastępuje go Andy Read.

W tej sytuacji Grbic postanowił potraktować to spotkanie jako przetarcie przed kolejnymi pojedynkami i dał szansę gry niemal wszystkim zawodnikom. Połowa pierwszej partii była dość zacięta, Amerykanie nie bali się podejmować ryzyka na zagrywce i w ataku, a polscy siatkarze początkowo grali nieco ospale. Przy stanie 13:13, biało-czerwoni zdobyli trzy punkty z rzędu, choć to głównie po błędach rywali. A reprezentanci Stanów Zjednoczonych coraz częściej się mylili, szczególnie w polu zagrywki.

W końcówce seta kilkoma udanymi akcjami popisał się Kamil Butryn i Polacy mieli sześć piłek setowych. Cztery z nich Amerykanie obronili dzięki m.in. mocnym serwisom Patricka Gasmana. Ostatecznie Bartosz Bednorz mocnym atakiem zakończył premierową partię.

W drugiej przewaga polskiej reprezentacji była wyraźna od samego początku, już po pierwszych akcjach było 4:0. Amerykanie, choć ograniczyli błędy, to jednak mieli kłopoty z kończeniem ataków. Przy wyniku 18:11 oba zespoły mogły już myśleć o kolejnej odsłonie.

W trzecim secie kibice w końcu doczekali się większych emocji. Selekcjoner biało-czerwonych wprowadził na parkiet kolejnych rezerwowych, gra drużyny czasami się zacinała. Po dwóch asach Sebastiana Adamczyka Polacy wygrywali 10:6, lecz najwyraźniej za szybko uwierzyli, że mecz jest już wygrany. Na tablicy wyników szybko pojawił się remis i Amerykanie za sprawą Jordana Ewerta i Gabriela Garcii mogli mieć nadzieję, że spotkanie potrwa dłużej.

Siatkarze Stanów Zjednoczonych świetnie też pracowali w defensywie i podopieczni Grbica wielokrotnie musieli ponawiać akcje, by zdobyć punkt. Po ataku Artura Szalpuka Polacy mieli dwie piłki meczowe, ale Bartłomiej Bołądź zepsuł zagrywkę, a po chwili Adamczyk skutecznie uderzył ze środka, ale zahaczył dłonią o siatkę i znów był remis 24:24. W decydujących momentach ciężar gry na siebie wzięli najbardziej doświadczeni gracze – ponownie Szalpuk i Aleksander Śliwka nie pomylili się w ataku.

W innym środowym pojedynku turnieju w Antalyi Słowenia pokonała Holandię 3:2 (31:33, 25:22, 20:25, 25:21, 27:25). (PAP).

Świetny początek #VNL2024 w wykonaniu Biało-Czerwonych! 🤩 Reprezentacja Polski mężczyzn wygrywa w trzech setach z USA 💪



USA-Polska 0️⃣:3️⃣ (22-25; 15-25; 24-26) pic.twitter.com/LUDFWC2JGM — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 22, 2024

Czytaj też: Wschodzące gwiazdy tenisa powalczą o Mistrzostwo Polski na Mazowszu