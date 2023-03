J. Ołdakowski o Nagrodzie „Anody”: jest dla ludzi, którzy w sytuacjach trudnych, robią coś dobrego Adam Abramiuk 09.03.2023 09:31 Zwykli ludzie, niezwykli bohaterowie. Muzeum Powstania Warszawskiego po raz 11. wręczy Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Ruszyły zgłoszenia kandydatów.

Jan Ołdakowski i Grzegorz Chlasta (autor: RDC)

O nagrodzie przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego mówił w Radiu dla Ciebie jego dyrektor Jan Ołdakowski. Tłumaczył, że to wyróżnienie dla osób, które swoją postawą pokazują, że można być lepszym człowiekiem.

- Nagroda jest dla ludzi, którzy potrafią w sytuacjach trudnych, wyjątkowych, zrobić coś dobrego. To są ludzie, którzy potrafią zrobić coś dla innych. Wymyślić coś, co do jakiś wspaniały efekt, zająć się sprawami swojej społeczności lokalnej. Znaleźć ludzi lub grupę ludzi, którym można ulżyć, można pomóc, można coś dla nich zrobić - wyjaśniał w audycji „Poranek RDC”.





Jan Rodowicz „Anoda” był Powstańcem Warszawskim, a po wojnie studentem architektury. Szczególnie dbał o pamięć dawnych towarzyszy broni. Zmarł w 1949 po aresztowaniu i brutalnym przesłuchaniu przez Urząd Bezpieczeństwa.

W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz jedenasty. Akcja prowadzenia zgłoszeń kandydatów do nagrody będzie prowadzona do końca kwietnia.

Następnie kapituła nagrody te zgłoszenia będzie oceniać oraz wyłoni laureatów w trzech kategoriach – całokształt dokonań, akcja społeczna oraz wyjątkowy czyn.

Posłuchaj całej rozmowy: Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”