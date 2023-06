W Radomskim Centrum Sportu jest już murawa Katarzyna Czarkowska 18.06.2023 10:48 Murawa na stadionie Radomskiego Centrum Sportu już ułożona. Wykonawca wyrobił się w planowanym terminie trzech dni. Trwają odbiory techniczne na obiekcie, lada moment zostaną zamontowane również bramki i ławki rezerwowych.

Na stadionie Radomskiego Centrum Sportu jest już murawa (autor: Facebook/Radomiak Radom)

– Murawa pochodzi z Węgier – mówi dyrektor zarządzający Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Robert Dębicki. – Produkt rzeczywiście nie jest polski. Wydawało mi się do niedawna, że my trawy w Polsce mamy dużo dobrej swojej, ale okazuje się, że jednak Węgrzy są specjalistami w tej materii. W ciągu najbliższych 3 dni zostaną te wszystkie rolki rozwinięte tego transportu będzie około 30 tirów. To taki ostatni szlif na naszym stadionie – mówi Dębicki.

Murawę z tego samego źródła ma między innymi Stadion Narodowy w Warszawie.

Trawa na radomskim obiekcie pokrywa powierzchnię 9000 m2. O murawę będzie dbał specjalny system składający się z 30 kilometrów rurek pod boiskiem.

