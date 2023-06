Trawa z Węgier już na stadionie w Radomiu. Murawa ma być gotowa do końca tygodnia Katarzyna Czarkowska 14.06.2023 16:08 Stadion Radomiaka Radomskiego Centrum Sportu jest już prawie gotowy. Pierwsze transporty trawy już dotarły z Węgier na stadion piłkarski przy ulicy Struga 63. Rozładunek 30 tirów murawy wraz z jej rozwinięciem potrwa 3 dni.

7 W końcu zazieleni się na stadionie Radomiaka. Trwa rozwijanie pierwszych rolek trawy z Węgier (autor: RDC)

Do Radomskiego Centrum Sportu przyjechały dziś pierwsze transporty murawy. Rolki zostaną wyłożone na powierzchni 9 tys m².

– Murawa pochodzi z Węgier – mówi dyrektor zarządzający Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Robert Dębicki.

– Produkt rzeczywiście nie jest polski. Wydawało mi się do niedawna, że my trawy w Polsce mamy dużo dobrej swojej, ale okazuje się, że jednak Węgrzy są specjalistami w tej materii. W ciągu najbliższych 3 dni zostaną te wszystkie rolki rozwinięte tego transportu będzie około 30 tirów. To taki ostatni szlif na naszym stadionie – mówi Dębicki.

Obecnie trwają odbiory techniczne stadionu przy Struga.

Jak zapewnia MOSiR, planowany termin rozgrywek Ekstraklasy w pierwszy weekend sierpnia na nowym stadionie nie jest zagrożony.

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Czarkowska/AP