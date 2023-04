Radomscy rolkarze lecą po mistrzostwo świata do Indii Anna Orzeł 19.04.2023 22:32 Są w znakomitej formie i gotowi na zwycięstwo. Radomscy rolkarze, wspierani przez zawodników z Krakowa i Sopotu, lecą w czwartek do Indii. Będą walczyć tam w Mistrzostwach Świata w Rollballu.

3 Radomscy rolkarze lecą po mistrzostwo świata do Indii (autor: RDC)

Jak tłumaczy Mirosław Ziętkowski, założyciel Polskie Federacji Rollballu, dyscyplina powstała dwie dekady temu i staje się coraz popularniejsza.

- To polega, tak najkrócej rzecz ujmując, jak tutaj jesteśmy, gramy na boisku do piłki ręcznej, jeździmy na rolkach, rzucamy bramki, ale rzucamy piłką do kosza. Jest to taki miks i rolkarstwa, i piłki ręcznej, i koszykówki - mówi.







Komfortowe warunki do trenowania zapewnił zawodnikom wójt Jedlińska Kamil Dziewierz.

- Jesteśmy otwarci na to, żeby właśnie działać i pokazywać, promować to, co jest ważne. Można jeździć na rolkach i dlatego wszystkich będziemy zachęcać po mistrzostwach świata właśnie do Jedlińska. Chcemy zarolkować Jedlińsk, całą gminę. Będziemy robić duże eventy, spotkania rodzinne - tłumaczy.



Mistrzostwa Świata w Rollballu odbędą się po raz szósty.

Czytaj też: Młodzi piłkarze przygotowują się do Euro w Siedlcach. Na trybunach Fernando Santos

Źródło: RDC Autor: Anna Orzeł/PL