Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów U20 wracają do Radomia

Polski Związek Lekkiej Atletyki podjął decyzję o powrocie, po dwuletniej przerwie, Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów U20 do Radomia. Wydarzenie odbędzie się między 26 a 28 lipca. — To też okazja dla kibiców zobaczyć młode talenty i nadzieje polskiej lekkiej atletyki. Myślę, że te mistrzostwa będą takim przetarciem przed tym, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu — mówi prezydent Radomia.