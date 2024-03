Bójka z użyciem maczety, miotacza gazu i pistoletu. Areszt i dozór policyjny dla sprawców Iwona Rodziewicz-Ornoch 04.03.2024 11:39 Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych w związku z bójką w Radomiu, w trakcie której młody mężczyzna został postrzelony w oko. Trzeci z podejrzanych ma dozór policji. — Jeden ze sprawców miał też maczetę i miotacz gazu. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawcy uciekli — przekazał Piotr Pokorski z mazowieckiej policji.

Areszty dla uczestników bójki w Radomiu. Jeden z mężczyzn został postrzelony w oko (autor: Policja w Radomiu)

W Radomiu doszło do bójki z użyciem maczety, miotacza gazu i pistoletu. Piotr Pokorski z mazowieckiej policji poinformował, że awantura czterech mężczyzn zakończyła się zatrzymaniem trzech z nich i hospitalizacją poszkodowanego 26-latka.

— Na terenie miasta spotkało się czterech mężczyzn. Doszło między nimi do awantury, a w konsekwencji młody mieszkaniec Radomia został postrzelony w oko. Jeden ze sprawców miał też maczetę i miotacz gazu. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawcy uciekli — przekazał Pokorski.

Kilka dni po zdarzeniu policjanci zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Trafili do policyjnej celi, a następnie doprowadzeni do prokuratury.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Młodszy z mężczyzn odpowie również za ciężki uszczerbek na zdrowiu. Na wniosek prokuratora wobec 19-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec 20-latka zastosowano policyjny dozór.

Policjanci cały czas ustalali miejsce pobytu trzeciego ze sprawców, który się ukrywał. Jednak nie trwało to długo i 23-latek również trafił w ręce kryminalnych.

— Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące również spędzi w areszcie — poinformował Pokorski.

Zgodnie z kodeksem karnym za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 20 lat.

