Ptasia karczma w Radomiu, czyli to, co ptaki lubią najbardziej Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.01.2023 17:37 Ptasie bufety pojawiły się w Radomiu – chodzi o budki z ziarnem dla ptaków. Urządzenia stanęły w kilku parkach i nad zalewem Borki. Żeby z nich skorzystać, wystarczy wrzucić monetę.

Ptasia karczma w Radomiu (autor: Dariusz Osiej/MOSiR/Radom)

Ptasie bufety z ziarnami dla ptaków to inicjatywa prywatnej firmy, ale pomysł chwalą władze miasta.

– Takie budki to bardzo dobry pomysł – mówi wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. – Ludzie lubią karmić ptaki, więc niech robią to czymś, co jest zdrowe, zamiast chlebem, który im po prostu szkodzi. Z drugiej strony jest to pomysł, który ma walory edukacyjne. Możemy się dowiedzieć, co dzikie ptactwo powinno jeść, które nawyki są dobre, a które nie. Dla najmłodszych, ale i starszych to bardzo pożyteczny pomysł – zauważył.

W ubiegłe wakacje w Parku Stary Ogród znaleziono kilkanaście padłych kaczek. Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Zaborski mówił nam wtedy, że powodem ich śmierci nie była ptasia grypa, tylko nieprawidłowe dokarmianie.

– Z sekcji zwłok i badań klinicznych pozostałego ptactwa otrzymaliśmy wyniki, że dotyczy to zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Obraz sekcyjny i zachowanie się ptaków wskazywały na dokarmianie ptactwa głównie chlebem wątpliwej świeżości – powiedział.

Na ptasich bufetach umieszczono także ciekawostki na temat ptaków, które można spotkać w radomskich parkach.

