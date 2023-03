Po uczelnianych budynkach czas na akademik. Termomodernizacja UTH w Radomiu Anna Orzeł 19.03.2023 18:06 Ponad 1 milion złotych dostał Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu na termomodernizację jednego z akademików z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W czwartek została podpisana umowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Radom - oszczędna i ekologiczna uczelnia (autor: RDC)

W fotowoltaikę i oświetlenie LED-owe zainwestuje Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu. Uczelnia stawia na ekologię i oszczędności. Zgodnie z podpisana umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska może też liczyć na finansowe wsparcie.

Dotąd wyremontowano kilka uczelniach budynków. Teraz – jak mówi profesor Sławomir Bukowski, rektor UTH w Radomiu – przyszła pora na jeden z akademików.

– Termomodernizacja to jest nie tylko fotowoltaika bo to widzimy na dachach czy ewentualnie przy budynkach. Natomiast to jest kwestia również wymiany oświetlenia na zupełnie inne, przede wszystkim LED-owe. Również wprowadzenie odpowiednich sterowników przy pomocy których zarządza się zużyciem energii – mówi Bukowski.

To ważny, potrzebny i wart wsparcia projekt zapewnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Artur Michalski.

– Kwota całego przedsięwzięcia to 1.5 miliona złotych natomiast dotacja Narodowego Funduszu to niespełna 1.1 mln zł na termomodernizację, na system zarządzania energią w obiektach i na odnawialne źródła energii, fotowoltaikę – mówi Michalski.

Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

