Miał w domu 4,5 kilograma narkotyków. 31-latek w areszcie RDC 26.11.2023 14:19 Do aresztu trafił 31-latek, u którego w domu w powiece radomskim policja znalazła 4,5 kg narkotyków. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz.

Walka z przestępczością narkotykową (autor: Policja w Radomiu)

Kilka dni temu radomscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową weszli na teren jednej z posesji na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Mundurowi podejrzewali, że mieszkający tam mężczyzna może mieć znaczne ilości narkotyków.

– Podczas przeszukania domu, garażu i auta policjanci znaleźli około 4,5 kg środków odurzających. Zabezpieczyli 2 kg marihuany, natomiast 2,5 kg białego proszku zostało przekazane do dalszych badań laboratoryjnych – przekazała rzeczniczka radomskiej policja Justyna Jaśkiewicz.

Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego właściciela narkotyków. Zabezpieczono także wagi elektroniczne i ponad 40 tys. zł.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

