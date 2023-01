Gryzł, wyzywał i szarpał policjantów. Zarzuty dla 40-latka z Białobrzegów RDC 17.01.2023 17:13 Nawet 3 lata w więzieniu może spędzić 40-letni mężczyzna, który w czasie interwencji był agresywny, naruszył nietykalność cielesną, a także ugryzł jednego z mundurowych. Mężczyzna został szybko obezwładniony przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi. Agresor usłyszał zarzuty.

Areszt (autor: pixabay)

W piątkowy wieczór policjanci patrolujący teren miasta Białobrzegi na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, który rzucił butelką w zaparkowany pojazd, uszkadzając jego szybę czołową oraz dach. Policjanci niezwłocznie podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę.

Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny, wyzywał policjantów, szarpał za mundur oraz ugryzł w dłoń jednego z mundurowych.

Był pijany, miał przy sobie narkotyki

40-latek został doprowadzony do białobrzeskiej komendy. Tam badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie prawie 2 promile alkoholu oraz miał przy sobie amfetaminę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów może spędzić w więzieniu nawet 3 lata.

