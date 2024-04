Na rower zawsze w kasku. Radomscy lekarze przypominają o bezpieczeństwie dzieci Anna Orzeł 12.04.2024 11:24 Codziennie na SOR trafia kilkoro maluchów z urazami - alarmują lekarze z Radomia. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przypomina o bezpieczeństwie dzieci w czasie jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach. – Wypadki są często wynikiem zaniedbań dorosłych – mówi chirurg dziecięcy dr Vitalii Zaft i przypomina, że można uniknąć urazów dzięki zadbaniu o kask i ochraniacze.

Bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy (autor: UM Warszawa)

Do rowerów, hulajnogi czy rolek - obowiązkowo - kaski i ochraniacze. Lekarze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zwracają uwagę na problem częstych urazów u najmłodszych.

Codziennie na SOR trafia kilkoro maluchów z urazami - także poważnymi jak głowy czy kręgosłupa. Z tego powodu instytucja prowadzi informacyjno-edukacyjny program pod hasłem "Bezpieczne dzieciństwo".

– Do uszkodzeń dochodzi z powodu braku ochraniaczy i kasku. To wynika z tego, że rodzice bagatelizują zasady bezpieczeństwa dzieci. „Bezpieczne dzieciństwo” to dla mnie szczęśliwe dzieciństwo, które pozwala dziecku rozwijać się aktywnie, unikać pobytu w szpitalu oraz cieszyć się życiem – mówi dr Vitalii Zaft z chirurgii dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Jak mówi dr Zaft, po każdym poważnym urazie małego pacjenta czeka wielomiesięczna rehabilitacja.

