Na Psa Urok: Krzyś i Czoko z Korabiewic szukają nowego domu RDC 29.12.2024 12:16 W audycji Polskiego Radia RDC "Na Psa Urok" przedstawiamy sylwetki kolejnych psów ze schroniska w Korabiewicach, które szukają nowego domu. Tym razem prezentujemy urocze kundelki - Krzysia i Czoko.

Krzyś i Czoko szukają nowego domu (autor: Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach)

Krzyś jest w Schronisku w Korabiewicach od niedawna. Im krócej tu będzie, tym lepiej, bo wyjątkowo źle znosi schroniskową rzeczywistość. Płacze w boksie, wczepiony łapkami w siatkę. Na spacerze, poza schroniskiem, to inny pies. Spokojny, wyciszony, zajęty własnymi sprawami. Intensywnie węszy. Od czasu do czasu odwraca się do człowieka. Jeszcze nie wiemy, jak wyglądają jego kontakty z innymi psami, ale przy przechodzeniu koło boksów, nie doskakuje do nich, nie szczeka, nie rzuca się w stronę mieszkających tam psów. Musiał być kiedyś uczony chodzenia na smyczy, bo bardzo dobrze sobie radzi. Nie ciągnie, nie oddala się. Fajny pies z tego Krzysia. Krzysiek urodził się w 2020 roku. Jest nieduży, szczupły, waży 14 kg. To czarny, podpalany koleżka.

Pięknie umaszczony Czoko, młodzik na krótkich nóżkach, to kolejny pies, który trafił do Schroniska w Korabiewicach niedawno. Błąkał się po okolicy. Urodził się prawdopodobnie w czerwcu 2023r. Na widok człowieka zabawnie podskakuje na czterech łapkach. Można odnieść wrażenie, że Czoko to taki nieokiełznany wesołek. Tymczasem, gdy spędzamy z nim w boksie nieco więcej czasu, widzimy, że chłopak jest w stanie zapanować nad emocjami. Po chwili przestaje podskakiwać, uspokaja się. Cieszy go obecność człowieka, ale nie jest namolny. Na spacerach Czoko to wybitny węchowiec. Węszy i węszy. Musimy jeszcze popracować nad jego chodzeniem na lince. Ale Czoko to bystry psiak, szybko załapie co i jak.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Krzysia i Czoko, na pewno podbiją Twoje serce!

Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975

Zajrzyj też na https://www.facebook.com/groups/fotokorabiewice. Znajdziesz tam posty o Rodzynce, Puszku i innych psach z Korabek.