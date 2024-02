Budowa obwodnicy Pułtuska z opóźnieniem? Wykonawca ma roszczenia

Budowa obwodnicy Pułtuska może się przedłużyć. Powód to roszczenia, które wykonawca zgłosił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych – mówi rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.