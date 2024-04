Rozbudowa mostu Benedyktyńskiego w Pułtusku i utrudnienia dla kierowców Alicja Śmiecińska 07.04.2024 16:59 Rozbudowa mostu Benedyktyńskiego w Pułtusku rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia. W związku z pracami przeprawa zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego, a piesi będą migli skorzystać z tymczasowej kładki. – Szerokość jezdni pozostanie taka, jak była, natomiast chodniki ulegną znacznemu poszerzeniu – mówi kierownik Wydziału Inwestycji w ratuszu.

Przebudowa mostu Benedyktyńskiego (autor: UM Pułtusk)

Rusza rozbudowa mostu Benedyktyńskiego w Pułtusku. Prace rozpoczną się w poniedziałek 8 kwietnia. Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

– Szerokość jezdni pozostanie taka, jak była, natomiast chodniki ulegną znacznemu poszerzeniu. Na samym moście mają niewiele ponad metr. Chodniki po jednej i drugiej stronie będą miały trzy metry. Będzie to istotny element poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, bo teraz to nawet trudno jest tam się minąć – mówi kierownik Wydziału Inwestycji w urzędzie miasta Andrzej Grąbczewski.

Na miejscu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

– Dojazd do rynku ulicą Benedyktyńską nie będzie możliwy. Pozostaje nam dojazd ulicą 3 Maja przez plac Teatralny, most Świętojański, ulicę Świętojańską do rynku. Z ulicy Baltazara nie będzie można skręcić w lewo w Benedyktyńską, tylko trzeba będzie dojechać do ulicy 3 Maja – podaje Grąbczewski.

Z kolei do ul. Nadwodnej dojazd będzie możliwy od strony ul. 3 Maja ulicą Glinki. Ulica Glinki na czas prowadzenia robót będzie ulicą dwukierunkową, na której będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.

Osoby korzystające ze środków pływających uprasza się o korzystanie z kanału „B”. Jedyną przeprawą mostową w Pułtusku od poniedziałku będzie most Świętojański.

Przebudowa mostu Benedyktyńskiego potrwa do jesieni. Gmina na remont uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 proc. inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny wynosi 20 proc. kosztów inwestycji.

