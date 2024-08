Dwudziesty trzeci dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 23.08.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 23 sierpnia 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera – Muzeum Powstania Warszawskiego)

Powstańcze walki o podstację telefonów, czyli tzw. małą PASTĘ przy ul. Piusa XI, zakończyły się zwycięstwem. Do niewoli trafiło 76 żołnierzy niemieckich. To nieustępliwość oddziałów batalionu “Ruczaj” była kluczem do zdobycia budynku.

W Śródmieściu opanowany został kościół Świętego Krzyża i sąsiadujące z nim budynki Komendy Głównej Policji. Na Starym Mieście powstańcy zestrzelili niemiecki samolot. Trwało jednak potężne natarcie na wszystkich odcinkach.

Oddziały kpt. Cypriana Odorkiewicza ps. Krybar uderzyły na Uniwersytet Warszawski na Krakowskim Przedmieściu. W akcji udział wzięły powstańcze wozy bojowe “Kubuś” i “Jaś”. Natarcie zostało jednak powstrzymane.

Niemcy ostrzeliwali silnie Pasaż Simonsa przy ul. Długiej. To właśnie tam chronili się Powstańcy po utracie Arsenału.

