44. dzień Powstania. Niemcy wysadzają warszawskie mosty RDC 13.09.2023 06:45 13 września 1944 roku Niemcy wysadzają warszawskie mosty. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.

Most Kierbedzia widziany z wieży Zamku Królewskiego, 1873 (autor: Konrad Brandel, Public domain, via Wikimedia Commons)

Niemcy rozpoczęli wysadzanie warszawskich mostów. Wczesnym popołudniem Most Poniatowskiego, wieczorem mosty kolejowe – Średnicowy i Gdański, tuż przed północą Most Kierbedzia. To dlatego, że sowiecki jednostki wkroczyły na Pragę.

Czerniaków.

Najcięższe niemieckie ataki dążą do oderwania pozycji powstańczych od brzegów Wisły. Zdziesiątkowane oddziały AK są zmuszone do oddania także Portu Czerniakowskiego.

Powstańcy wycofują się też z terenu szpitala św. Łazarza. Nieudany kontratak oddziałów "Czata 49" w kierunku wlotu Książęcej na plac Trzech Krzyży załamuje się. Nie udaje się przywrócić łączności między Czerniakowem a Śródmieściem.

Niemcy zdobywają gmach ZUS, gdzie w płomieniach ginie kilkudziesięciu rannych.

W nocy z 13 na 14 września następują pierwsze zrzuty sowieckie z pomocą dla walczącej Warszawy. W akcji biorą udział 282 samoloty. Tej nocy na teren Żoliborza, Śródmieścia i Powiśla trafia w ten sposób 30 ton żywności, 1.200 granatów i 80 sztuk broni.

