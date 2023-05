Ostatnia szansa na podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Termin upływa w środę

Za sprawą nowelizacji kodeksu pracy, osoby pobierające zasiłek macierzyński przed 26 kwietnia, mogą ubiegać się o przeliczenie go na nowych, bardziej korzystnych zasadach. Zalicza się do nich m.in.: wyższy zasiłek, urlop opiekuńczy czy dodatkowe dziewięć dni urlopu rodzicielskiego. Wnioski należy składać do 17 maja.