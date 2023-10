W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MSWiA o przywróceniu kontroli granicznej ze Słowacją RDC 03.10.2023 19:42 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu tymczasowo kontroli granicznej ze Słowacją opublikowano we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Będzie obowiązywać od północy w środę (4 października) przez 10 dni - do 13 października.

W Dzienniku Ustaw we wtorek wieczorem opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu tymczasowo kontroli granicznej ze Słowacją. Będzie obowiązywać od północy w środę przez 10 dni — do 13 października.

„W okresie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacką” - zapisano w rozporządzeniu „w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną”.

Rozporządzenie przewiduje, że „zakres kontroli granicznej osób, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej”.

Przejścia graniczne

W dokumencie wskazano przejścia graniczne, którymi można przekraczać granicę ze Słowacją.

Są to drogowe przejścia Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie) Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie) Korbielów i Zwardoń (woj śląskie). Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie) - wynika z załącznika do rozporządzenia.

Przejścia drogowe otwarte są całodobowo i dostępne dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami danej drogi, a kolejowe dla ruchu osobowego i towarowego - w godzinach otwarcia stacji kolejowych.

Otwartych będzie 11 pieszych przejść granicznych, ale przeznaczone będą wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci oraz ich małżonków i dzieci. Zgodnie z rozporządzeniem to otwarte całodobowo przejścia: Ożenna (Podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (Małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (Śląskie).(PAP)

