Powódź na południu Polski. Szefowa KE Ursula von der Leyen przyjedzie jutro do Wrocławia RDC 18.09.2024 13:14 W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie przebywać z wizytą we Wrocławiu - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Spotkać z nią ma się nie tylko premier Donald Tusk, ale również premier Czech Petr Fiala, premier Słowacji Robert Fico oraz kanclerz Austrii Karl Nehammer.

W czwartek we Wrocławiu szefowa KE, a także premierzy Czech i Słowacji oraz kanclerz Austrii (autor: PAP/EPA/Teresa Suarez)

Możliwość przyjazdu Ursuli von der Leyen do Polski premier Donald Tusk zasugerował już we wtorek. "Niewykluczone, że ściągniemy szefową KE w najbliższych dniach, może nawet godzinach, by na własne oczy zobaczyła, jak poważne są te potrzeby, by myśleli (w KE - red.) na najbliższe miesiące o tym, by zarezerwować większe środki" - mówił szef polskiego rządu, odnosząc się do skutków powodzi.

Wizyta szefowej KE ma być wyrazem solidarności z Polską. Nieznany jest jeszcze dokładny jej plan. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało jedynie, że w czwartek Ursula von der Leyen przyjedzie do Wrocławia, a w czasie swojej wizyty ma spotkać się nie tylko z polskim premierem Donaldem Tuskiem, ale również z premierem Czech Petrem Fialą, premierem Słowacji Robertem Fico oraz kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem - czyli politykami innych krajów poszkodowanych przez powódź.

W Polsce najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. We Wrocławiu z udziałem premiera regularnie zbiera się sztab kryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządu i służb.

