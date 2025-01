Wniosek o uchylenie immunitetu M. Morawieckiemu w kontroli. Marszałek Sejmu: opinia w poniedziałek RDC 16.01.2025 15:47 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że skierował w czwartek wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego (PiS) do kontroli formalnej i służb prawnych Sejmu. — Zobowiązałem je, by przedstawiły mi swoją opinię w poniedziałek — powiedział.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (autor: PAP/Leszek Szymański)

Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego (PiS) do odpowiedzialności karnej w związku ze sprawą tzw. wyborów kopertowych z 2020 r. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że skierował wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Morawieckiego do kontroli formalnej i służb prawnych Sejmu.

Chodzi o wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posła PiS Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej. Prokuratura zarzuca Morawieckiemu, że jako premier przekroczył swoje uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r. w trybie wyłącznie korespondencyjnym.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował na konferencji prasowej, że wniosek o uchylenie immunitetu Morawieckiemu — który wpłynął do niego w czwartek przed południem — oparty jest w znacznej mierze na ustaleniach sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

— Chodzi o odpowiedzialność Mateusza Morawieckiego w czasie, kiedy był premierem za zorganizowanie tych wyborów. Te nieprawidłowości i koszty, które są wymienione w tym wniosku, przekraczają 50 mln zł — powiedział.

Marszałek Sejmu poinformował także, że los tego wniosku jest taki, jak wszystkich innych wniosków immunitetowych. — Skierowałem go dzisiaj do kontroli formalnej, do służb prawnych Sejmu. I zobowiązałem je, żeby przedstawiły mi swoją opinię w tej sprawie w poniedziałek — poinformował.

— Mam nadzieję, że w związku z tym w poniedziałek będę w stanie skierować ten wniosek do komisji regulaminowej, immunitetowej i spraw poselskich. Choć też wydaje mi się mało prawdopodobne, bo tam jest wciąż cała kolejka wniosków czekających na rozpatrzenie, żeby ten wniosek mógł być do procedowania i rozpatrzenia już na tym posiedzeniu Sejmu — dodał.

— Pan poseł Morawiecki zostanie oczywiście zawiadomiony o treści wniosku, mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych z jego strony - że szybko przedstawi mi swoją decyzję, czy zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka i w związku z tym staje na komisji (sejmowej komisji ds. immunitetów - PAP) i przedstawia swoje stanowisko — dodał Hołownia.

Jak wskazał, do tej pory Sejm obecnej kadencji uchylił już na wniosek prokuratury immunitety trójce posłów — Grzegorzowi Braunowi, Michałowi Wosiowi i Marcinowi Romanowskiemu.

