Ratownicy medyczni na motocyklach? Dziś rząd zajmie się nowelą ustawy o ratownictwie medycznym RDC 18.02.2025 04:16 Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakłada m.in. utworzenie nowego typu zespołów ratownictwa medycznego, czyli jednostek motocyklowych. Ratownicy medyczni na motocyklach mają docierać w miejsca, do których nie może dojechać ambulans.

Nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym mają się dziś zająć ministrowie na posiedzeniu rządu. Chodzi o utworzenie jednostek motocyklowych.

Takie dwu- i trzyosobowe jednostki będą odrębnym rodzajem zespołów. Stanowić będą jeden z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielny produkt do kontraktowania w ramach umów zawieranych przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Motocykl ratunkowy będzie prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Polska polityka zagraniczna 2025

W harmonogramie posiedzenia rządu są również założenia polskiej polityki zagranicznej na ten rok.

Założenia polskiej polityki zagranicznej opracowane zostały w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ich treść nie jest jeszcze dostępna na stronach rządowych. Wcześniejsze założenia, dotyczące 2024 r., rząd przyjął w kwietniu zeszłego roku.

Na wtorkowym posiedzeniu ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, którego jednym z celów jest "uporządkowanie zagadnień" związanych z udziałem przedstawiciela prezydenta w rządowym procesie legislacyjnym.

Co z udziałem prezydenta w posiedzeniach rządu?

W projekcie zniesiono obowiązek udziału przedstawiciela prezydenta w posiedzeniach rządu dotyczących bezpieczeństwa i obronności, zastępując go możliwością zaproszenia przedstawiciela przez premiera. Projekt uchyla również przepis, zgodnie z którym przedstawiciel prezydenta bierze udział w posiedzeniu stałego komitetu lub komitetu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są takie sprawy. Jak wskazano, możliwość udziału przedstawicieli różnych organów, w tym przedstawiciela prezydenta, wynika już ze stosownych przepisów tworzących określony rodzaj komitetu.

Projekt wygasza też kadencję obecnie funkcjonującej Rady Legislacyjnej, wprowadzając zasadę, że jej działalność ma być związana z okresem funkcjonowania danego rządu. Przepisy poszerzają też kompetencje premiera w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, stanowiąc, że wskazanie osoby pełniącej jego zadania ma być jego "wyłączną kompetencją".

Czym jeszcze zajmie się rząd?

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i spółkach publicznych, który implementuje zapisy unijnej dyrektywy ws. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych.

Chodzi o to, by w organach spółek odsetek osób płci określonej jako "niedostatecznie reprezentowana" wynosił między 33 a 49 proc. Projekt obejmuje spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mające siedzibę w Polsce, zatrudniające co najmniej 250 osób i mające roczny obrót ponad 50 mln euro lub całkowity bilans roczny ponad 43 mln euro.

Z harmonogramu wynika również, że ministrowie mają zająć się oceną funkcjonowania rynku mocy w latach 2018-2024.

