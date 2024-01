Ostatni dzień zimowego Ptakoliczenia. „Każdy znajdzie coś dla siebie” Jerzy Chodorek 28.01.2024 12:07 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do wzięcia udziału w zimowym Ptakoliczeniu 2024. Zaplanowano wycieczki, spotkania i prelekcje. W wydarzeniu można uczestniczyć samodzielnie, lub grupowo. — Każdy znajdzie coś dla siebie — podkreśliła w audycji „Plan na weekend” Iga Słomkiewicz-Szewczuk z OTOP.

Ptakoliczenie 2024 (autor: pexels)

Dziś ostatni dzień zimowego Ptakoliczenia. W weekend 26-28 stycznia odbywają się wycieczki, spotkania i prelekcje.

Posłuchaj audycji „Plan na weekend” Zimowe Ptakoliczenie 2024

W audycji „Plan na weekend” Iga Słomkiewicz-Szewczuk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaznaczała, że każdy znajdzie coś dla siebie.

— Mamy kogoś, kto powiedzmy, miałby ochotę na te ptaki popatrzeć, ale nie czuje się na siłach, żeby sam rozpoznawać gatunki, bo myli mu się czy to jest gołąb, czy to jest inny ptak, to w takim wypadku mamy zorganizowane wydarzenia. Organizują je oczywiście wolontariusze — mówiła Słomkiewicz-Szewczuk.

Można też zaangażować samemu w akcję.

— Jeżeli ktoś czuje się bardziej kompetentny, interesuje się patkami, rozpoznaje ileś gatunków, takich najpospolitszych, to w tym momencie może policzyć ptaki sam. Przesyła elektroniczną kartę obserwacji i jego obserwacje są liczone — dodała Słomkiewicz-Szewczuk.

Więcej informacji o zaplanowanych spotkaniach na stronie: otop.org.pl

