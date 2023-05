Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama spotkali się z innymi przywódcami podczas koronacji Karola III Adam Abramiuk 07.05.2023 10:16 Wizyta pary prezydenckiej w Londynie z okazji koronacji Karola III była okazją do rozmów o tematyce bezpieczeństwa; prezydent Andrzej Duda rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem - przekazała w sobotę Kancelaria Prezydenta.

W londyńskim Opactwie Westminsterskim odbyła się w sobotę koronacja króla Karola III; koronowana została również jego małżonka Camilla. W ceremonii koronacyjnej uczestniczyły głowy państw z całego świata, w tym polska para prezydencka.

- To wydarzenie to także okazja do rozmów o charakterze politycznym, do rozmów o tematyce bezpieczeństwa - podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz na nagraniu umieszczonym w sobotę wieczorem na profilu KPRP na Twitterze.

Spotkanie z innymi przywódcami

Prezydencka kancelaria przekazała, że prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz prezydentem Finlandii Saulim Niinisto, a także z duńską parą książęcą - księciem Fryderykiem oraz księżną Marią Elżbietą, z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą oraz prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

KPRP poinformowała ponadto o rozmowach, które odbyła pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda: z małżonką prezydenta Stanów Zjednoczonych Jill Biden, pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską i francuską pierwszą damą Brigitte Macron.

W piątek Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli - na zaproszenie króla Karola III - w przyjęciu w Pałacu Buckingham odbywającym się przed uroczystościami koronacyjnymi. Para prezydencka odwiedziła również Ognisko Polskie w Londynie.

Drugi dzień świętowania koronacji

Wspólne lunche koronacyjne, pokazy świetlne oraz koncert przed zamkiem w Windsorze zaplanowano na niedzielę w związku z koronacją króla Wielkiej Brytanii Karola III i jego żony, królowej Camilli.

W niedzielę w ciągu dnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii zasiądą przy ustawionych na ulicach stołach, aby wspólnie świętować koronację, podobnie zresztą jak to było z okazji koronacji Elżbiety II w 1953 r. Na oficjalnej interaktywnej mapie zarejestrowanych jest prawie 4000 lunchów koronacyjnych - od Szetlandów na północy do Wysp Scilly na południowym zachodzie - ale rząd szacuje, że różnego rodzaju imprez ulicznych w weekend koronacyjny będzie ponad 50 tysięcy.

W Windsorze od 21:00 czasu polskiego odbędzie się też dwugodzinny koncert koronacyjny, na którym wystąpią m.in. Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Nicole Scherzinger, Olly Murs, Paloma Faith i Andrea Bocelli, a także zespół złożony z członków Royal Ballet, Royal Opera, Royal Shakespeare Company, Royal College of Music i Royal College of Art. W czasie koncertu wyświetlone zostaną też nagrane wcześniej skecze, w których wystąpią aktorzy Tom Cruise i Joan Collins, podróżnik Bear Grills, zaś piosenkarz Tom Jones będzie opowiadał mało znane fakty na temat monarchii.

Również w niedzielę wieczorem w 10 miejscach w całym kraju odbędą się specjalne pokazy świetlno-laserowe. Będą miały miejsce w Blackpool, Newcastle, Sheffield, Belfaście, Cardiff, Edynburgu oraz w ogrodzie botanicznym Eden Project w Kornwalii, zaś lokalizacja trzech pozostałych ujawniona zostanie dopiero podczas koncertu koronacyjnego.

