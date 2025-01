Zawiadomienie do prokuratury ws. prezesa PKOl R. Piesiewicza RDC 23.01.2025 10:19 Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia zbrodni VAT przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Kontrolę w tej sprawie przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Zdaniem ministra sportu Sławomira Nitrasa brak transparentności PKOL-u jest systemowy. PKOl zaś wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył doniesieniom nt. posługiwania się pustymi fakturami VAT.

Siedziba PKOl (autor: Mapy Google)

Po kontroli Krajowej Administracji Skarbowej do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia zbrodni VAT przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Nieprawidłowościami w PKOl oraz sprawą dotyczącą nagród finansowych i rzeczowych dla medalistów igrzysk olimpijskich z Paryża 2024 zajmuje się sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

– Radosław Piesiewicz wielokrotnie publicznie mijał się z prawdą, chociażby w kwestii swojego wynagrodzenia i po prostu publicznie, tak jak ja, stoję przed państwem, stał przed kamerami i mówił, że zarabia trzydzieści tysięcy złotych, a zarabiał sto tysięcy. To są po prostu kłamstwa – powiedział w czwartek w Sejmie szef resortu sportu Sławomir Nitras.

– To, że miałem wpływ na decyzję Krajowej Administracji Skarbowej, to jest nieprawda, podobnie jak zarzut pana Piesiewicza, że miałem jakikolwiek wpływ na działalność sponsorów, którzy wycofywali się z działalności – stwierdził Nitras. Dodał, że „nie ma z tym żadnego związku, w związku z czym pójdzie pewnie z tą sprawą do sądu, bo to są oszczerstwa, ale nie chciałby odwracać od tego uwagi, bo myśli, że to jest celem Piesiewicza”.

W środę oświadczenie wydał PKOl.

„Zdecydowanie zaprzeczamy, że w Polskim Komitecie Olimpijskim miały miejsce okoliczności przedstawione przez TVN24.pl polegające na posługiwaniu się pustymi fakturami VAT, czy procederze »prania brudnych pieniędzy«. (...) Z przykrością zauważamy, że ta informacja wpisuje się w wielomiesięczną retorykę inicjowaną przez Sławomira Nitrasa i jest szeroko zorganizowaną próbą dyskredytacji wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezesa Radosława Piesiewicza, mającą na celu polityczne wpływanie na działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego” – podano w komunikacie.

Minister sportu we wrześniu 2024 poinformował o rozpoczęciu kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w Polskim Komitecie Olimpijskim. W środę TVN 24 podał, że do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Stacja poinformowała również, że zawiadomienie do prokuratury zostało złożone przez KAS, a sprawa dotyczy posługiwania się fałszywymi fakturami VAT na kwotę ponad 10 mln zł.

Według doniesień reporterów Piesiewicza podejrzewa się o pranie brudnych pieniędzy na kwotę 3 mln zł. Miał tego tego dokonać za pośrednictwem PKOl, PZKosz i specjalnie utworzonej spółki „Olympic Sky”.

Radosław Piesiewicz pełni funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 2023 r. W latach 2018–2024 pełnił tę samą funkcję także w Polskim Związku Koszykówki.

